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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير إحدى منصات الإطلاق بمنطقة قلعة ضبا في لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير إحدى منصات الإطلاق بمنطقة قلعة ضبا في لبنان (فيديو)
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أنه حدد ودمر إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها في منطقة قلعة ضبا في لبنان، بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية حدد الجيش الإسرائيلي ودمر إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها".

وأضاف: "رصدت عشرات عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة هضبة الجولان، ونجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض العديد من عمليات الإطلاق، ولا يوجد ضحايا".

وأوضح: "تم تفعيل التنبيهات في منطقة كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها بسبب الخوف من اعتراض الشظايا، كما تم تفعيل التنبيهات في أماكن أخرى في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وبعد وقت قصير، حددت قوات الجيش الإسرائيلي إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها في منطقة قلعة ضبا في لبنان، وقامت طائرة بتدمير منصة الإطلاق".

كما أشار إلى "قصف طائرة مقاتلة مبنى عسكريا لمنظمة حزب الله في منطقة الخيام".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة استهداف ثكنة كيلع ‌‏الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

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وقالت مراسلة RT إن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان. وأن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

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المصدر: RT

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