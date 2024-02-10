مراسلنا: مقتل 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على ساحات مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بمقتل 4 فلسطينيين نازحين إلى جنوب قطاع غزة في قصف على ساحات مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس.

إقرأ المزيد

وقال المراسل إن دبابات القوات الإسرائيلية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس وتطلق قذائف باتجاه ساحة المستشفى، كما تطلق النار والقذائف صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي.

وأكد مراسلنا، مقتل أربعة نازحين داخل مجمع ناصر الطبي عرف منهم: حازم أبو رجيلة.

من جهة أخرى، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مدينة رفح المزدحمة بكثافة اليوم السبت بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته "بالاستعداد للعمل" في المدينة الحدودية الجنوبية التي أصبحت آخر معقل للفلسطينيين النازحين.

وفي هذا السياق، أكد مراسلنا مقتل الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبنائهما أسامة وأحمد في قصف إسرائيلي طال منزلا يؤويهم في شمال رفح.

وأثار الهجوم المزمع على رفح حيث لجأ ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص إدانة من جماعات حقوق الإنسان وواشنطن في حين قال الفلسطينيون إنه لم يعد لديهم مكان يتراجعون إليه، ذلك مع مرور 127 يوما من عمر الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تؤيد أي هجوم بري في رفح، محذرة من أن مثل هذه العملية إذا لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح فإنها قد تؤدي إلى "كارثة".

المصدر: RT+ وكالات







