صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطلق النار بكثافة تجاه مباني مجمع الناصر وحياة من فيه مهددة بالخطر
AP
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قالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: أن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر وأن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة بالخطر.
وطالبت الوزارة بوجود مؤسسات أممية داخل المجمع لحمايته وحماية من بداخله.
وأفاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم، بمقتل 4 فلسطينيين نازحين إلى جنوب قطاع غزة في قصف على ساحات مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس.
المصدر: RT