عبد اللهيان من بيروت: إيران ولبنان يؤكدان أن الحرب ليست الحل ولا نية لتوسيع نطاقها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن "إيران ولبنان يؤكدان أن الحرب ليست الحل ونحن لم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها".

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وفي مؤتمر صحفي مع نظيره عبد الله بوحبيب، أضاف عبد اللهيان: "إيران ولبنان يؤكدان أن الحرب ليست الحل، ولا نتطلع إلى توسيع نطاقها".

وأضاف عبد اللهيان: "تلقينا تقارير جيدة من المسؤولين في لبنان، وإيران لا تريد إلا الخير للبنان".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "المقاومة الفلسطينية و"حماس" قامتا بعملهما بشكل دقيق في التصدي للجرائم الصهيونية، وأيضا على الصعيد السياسي"، مؤكدا أن "إسرائيل وداعميها لم يحققوا أي إنجاز بعد 4 أشهر من الحرب" على غزة.

من جهته، أوضح وزير الخارجية اللبناني قائلا: "يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وردع اسرائيل وإيصال المساعدات لغزة".

وأضاف عبد الله بو حبيب: "لبنان لم يرغب يوما في الحرب، ونريد الاستقرار والهدوء، والسلام الشامل والعادل في المنطقة".

واستهل عبد اللهيان، اليوم السبت، محادثاته في لبنان، بلقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال لدى وصوله إلى مطار بيروت مساء أمس الجمعة، إن "تل أبيب بعد 4 أشهر على الإبادة الجماعية في غزة لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة".

وأضاف أن "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.. قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والسياسي قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية".

وأكد عبد اللهيان أن "كيان الاحتلال يسعى إلى إغراق أمريكا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط" مشددا على أن "الحرب ليست الحل واستمرار الولايات المتحدة في دعمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجني إلا الفشل الحاسم لها".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" لفتت إلى أن زيارة عبد اللهيان إلى لبنان تاتي ضمن جولة تشمل سوريا وربما دولا أخرى أيضا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT + "إرنا"