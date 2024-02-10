بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

استهل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، محادثاته في لبنان، بلقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.

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وأصدر حزب الله بيانا قال فيه إن "نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة". ‏

وتوجه عبد اللهيان لاحقا إلى السرايا، المقر الرسمي للحكومة اللبنانية، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور الوفد المرافق.

ومن المقرر أن يلتقي عبد اللهيان بوقت لاحق، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال لدى وصوله إلى مطار بيوت مساء أمس الجمعة، إن "تل أبيب بعد 4 أشهر على الإبادة الجماعية في غزة لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة".

وأضاف أن "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.. قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والسياسي قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية".

وأكد عبد اللهيان أن "كيان الاحتلال يسعى إلى إغراق أمريكا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط" مشددا على أن "الحرب ليست الحل واستمرار الولايات المتحدة في دعمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجني إلا الفشل الحاسم لها".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" لفتت إلى أن زيارة عبد اللهيان إلى لبنان تاتي ضمن جولة تشمل سوريا وربما دولا أخرى أيضا.

المصدر: RT+ إرنا