"المقاومة الإسلامية في العراق" تضرب هدفا حيويا إسرائيليا على سواحل البحر الميت

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت عن ضربها هدفا حيويا إسرائيليا، عند سواحل البحر الميت.

وأوضحت في بيان: "استهدف عناصر المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن هذا الاستهداف "جاء نصرة لأهل قطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق، أنها هاجمت هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسير، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

المصدر: RT