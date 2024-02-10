مفتي الديار المصرية يثمّن جهود بلاده في تحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين

ثمن مفتي الديار المصرية شوقي علام، الجهود السياسية المصرية الرائدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأكد علام في بيانه الذي أصدره اليوم السبت، أن "القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل الدؤوب على وقف آلة الحرب والاعتداءات الغاشمة والهمجية للكيان الإسرائيلي والتي تكللت بالوصول إلى الهدنة السابقة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

وأوضح أن "كل هذه الجهود تعكس الدور المصري القيادي والرائد في المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها".

كما ثمن "جهود القيادة السياسية الرائدة في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تسعى دائما إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأدان مفتي الديار المصرية "بأشد العبارات استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

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هذا وعلق المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: "بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة".

المصدر: RT + "القاهرة 24"