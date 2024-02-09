هجوم مصري عنيف على بايدن بعد وصفه السيسي بـ"الرئيس المكسيكي"

هاجم النائب في البرلمان والإعلامي المصري مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي جو بايدن وتصريحاته بأن "السيسي رئيس المكسيك"، مؤكدا أن هذا دليل قوي على الحالة العقلية التي وصل لها.

وقال بكري إن "منطقة الشرق الأوسط قد تشهد تطورات خطيرة متصاعدة خلال الأيام المقبلة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وانتقد بكري تصريحات بايدن عن مصر ومعبر رفح، قائلا: "هذا الرجل لا يعرف معنى كلامه، لقد فقد عقله، لا يعرف الأخ من الأخت، ولا يعرف عن أي رئيس دولة يتكلم".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي وتصريحاته إن السيسي رئيس المكسيك، دليل قوي على الحالة العقلية التي وصل لها، هذا المعتوه بدلا من أن يدين ما يجري في غزة، يرمي أخطائه على مصر، أي مصيبة نحن نعيشها.. واحد مجنون في تل أبيب، وآخر معتوه في واشنطن".

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وأشاد بكري ببيان الرئاسة المصرية قائلا: "الرد كان قويا على تصريحات الرئيس الأمريكي، والذي أكدت فيه مصر على موقفها الواضح القاطع مما يحدث في غزة".

وأضاف: "لا بايدن ولا غيره يشكك في دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، أنتم القتلة أيها الأمريكيون، أنتم دولة لها تاريخ أسود في كل جرائم القتل في العالم، حربكم السياسية والاقتصادية تجاه مصر لن تنجح، أقول لكم مخطط التهجير لن يتحقق حتى لو على جثتنا".

وأردف: "الشعب الفلسطيني قطعة من دمنا، الشعب والأمة العربية لن تترك فلسطين، حتى وإن كانت تعيش في مرحلة صمت الآن، ولكن سيأتي دورنا، ستنتصر فلسطين بشبابها ورجالها ونسائها، لن ننسى فلسطين".

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وكان بايدن قد أدلى بتصريحات بشأن الحرب في غزة ارتكب فيها مجددا خطأ فادحا، مشيرا إلى أن "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" (بدلا من الرئيس المصري) لم يرد بادئ الأمر فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بذلك"!.

كما ردت الرئاسة المصرية على تصريحات بايدن مؤكدة أن "مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط".

المصدر: RT + "القاهرة 24"