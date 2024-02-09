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زلة لسان جديدة لبايدن بشأن مصر تثير سخرية ماسك وصحفيين

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زلة لسان جديدة لبايدن بشأن مصر تثير سخرية ماسك وصحفيين
Legion-Media Xavier Collin / Avalon
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أثارت زلة اللسان الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف عبد الفتاح السيسي بـ "الرئيس المكسيكي" سخرية لدى بعض الشخصيات المشهورة، بينهم الملياردير إيلون ماسك وبعض الصحفيين.

وكتب الصحفي كايل مان، رئيس تحرير موقع "بابيلون بي" الإعلامي الساخر، على موقع "أكس": "آمل بأنهم قبل أن يسمحوا لبايدن باستخدام الأسلحة النووية، أن توجه إليه بعض الأسئلة بمثابة الاختبار، على سبيل المثال ما هو البلد الذي توجد فيه أهرامات كبيرة وأبو الهول".

ووضع ماسك إيموجي الضحك على هذا التعليق.

كما علق السيناتور الأمريكي راند بول على زلة لسان بايدن. وكتب: "سنبني جدارا على حدود غزة وسنجعل المكسيك تدفع ثمنه، وكم سيكون ذلك مربكا لهم".

وكان بايدن قد أعرب عن استيائه إزاء بعض الفقرات الواردة في تقرير المحقق الخاص بشأن احتفاظ بايدن للوثائق السرية في منازله، والذي ألمح إلى وجود بعض مشاكل الذاكرة لدى الرئيس.

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ونفى بايدن وجود مثل هذه المشاكل لديه، ولكن في الحديث ذاته سمى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "الرئيس المكسيكي" بالخطأ.

المصدر: RT

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