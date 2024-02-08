البيت الأبيض يعلق على تصريحات بايدن حول حديثه مع زعيمي فرنسا وألمانيا الراحلين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إنه تحدث مع زعيمي فرنسا وألمانيا الراحلين ليست غير عادية.

وردت كارين جان بيير على سؤال صحفيين حول التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي حول حديثه مع زعيمي فرنسا وألمانيا المتوفيين، قائلة: "قادة آخرون في مجتمعاتهم أو مسؤولون منتخبون فعلوا الشيء نفسه. لذا فإن هذا ليس بالأمر غير العادي".

إقرأ المزيد

وبعد ذلك، ربطت جان بيير السؤال المطروح عليها حول تصريحات بايدن المثيرة للجدل بعزم بايدن إعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدة أنها لا تستطيع التعليق على التصويت المرتقب. ولكنها أشارت إلى أن السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في الرئاسة كانت "ناجحة للغاية" بالنسبة له وللولايات المتحدة.

وخلط بايدن بين أسماء القادة الأوروبيين للمرة الثانية خلال أيام قليلة، قائلا إنه تواصل في عام 2021 مع المستشار الألماني الأسبق هلموت كول الذي توفي عام 2017. وقبل ذلك تحدث بايدن عن اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي قبل حوالي 30 عاما.

المصدر: نوفوستي