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مدفيديف: بايدن تلقى إشارة شؤم من الآخرة

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مدفيديف: بايدن تلقى إشارة شؤم من الآخرة
Globallookpress Nathan Howard - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيس الأمريكي جو بايدن (صورة أرشيفية)
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "اتصالاته" الأخيرة مع الرئيس الفرنسي الراحل قبل ثلاثين عاما فرانسوا ميتران.

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وكان بايدن قد تحدث خلال لقائه مع مؤيديه في ولاية نيفادا عن "اتصالاته" الأخيرة مع ميتران (الذي توفي قبل نحو 30 عاما). وبينما بث الحدث مباشرة من قبل البيت الأبيض، اضطرت إدارته أن تشطب اسم "ميتران"، وتشير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين قوسين. (كان ميتران رئيسا لفرنسا في الفترة من 1981-1995، وتوفي عام 1996).

وكتب مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام":

تلقى بايدن إشارة شؤم من الآخرة. اتضح أن حامل الشفرة النووية يتواصل مباشرة مع الرئيس الفرنسي الراحل ميتران (الذي كان أيضا حاملا لحقيبة نووية). ثم خلط الرئيس الأمريكي كذلك، في نفس المحادثة، بين بلد الضفادع (فرنسا)، وبلد نقانق الكبد (ألمانيا).. (قال بايدن: ميتران من ألمانيا، أقصد فرنسا)

العالم في خطر حقيقي.

المصدر: تليغرام

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