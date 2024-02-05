استطلاع رأي: ثلثا الأمريكيين يرون أن بايدن يفقد قدرته العقلية بشكل متزايد

كشف استطلاع للرأي لمنظمة "راسموسن ريبورتس" (Rasmussen Reports) أن نحو ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التراجع.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من المشاركين يلتزمون بهذا التقييم، واتفقوا على وجه الخصوص مع البيان القائل إن بايدن "يفقد قدرته العقلية بشكل متزايد"، في حين أوضح ثلث المشاركين فقط (33%) أنهم لا يتفقون مع هذا الرأي.

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وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 28 إلى 30 يناير على 943 أمريكيا بالغا أعربوا عن نيتهم ​​التصويت في الانتخابات الرئاسية هذا العام، بنسبة خطأ في نتائج البحث نحو 3 نقاط مئوية.

وستقام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

يذكر أن جو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم بايدن في السن.

وإذا أعيد انتخاب بايدن في نهاية ولايته الرئاسية الثانية عام 2029، فسيكون قد بلغ عمره 86 عاما.

المصدر: نوفوستي+RT