"بطلة خارقة".. طبيبة فلسطينية شجاعة تجازف بحياتها لإنقاذ مصاب وتثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط العربية، بمقطع فيديو يظهر طبيبة فلسطينية "خارقة"، وهي تجازف بحياتها تحت زخ الرصاص والقصف الإسرائيلي، لإنقاذ شاب مصاب في شارع مقابلها.

وأظهر مقطع الفيديو طبيبة فلسطينية وهي تركض إلى الجهة المقابلة من الشارع أمام مستشفى ناصر المُحاصر من قبل القوات الإسرائيلية في خان يونس جنوبي غزة، لإنقاذ شاب مصاب، فيما يتبعها شاب، ويعودان بالمصاب على الحمالة إنها "بطولة" حقا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "كل التحية لشعب الجبارين والجبارات حفظهم الله"، وأضاف آخر: "بطلة و جبارة و أي إيمان اللي عندها وخلاها تجازف بحياتها حتى تسعف مصابا".

كل التحية لشعب الجبارين والجبارات حفظهم الله — د. محمد حميد القادري. (@1xUpFzw4N2mo4mt) February 10, 2024

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ127، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

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وكثفت القوات الإسرائيلية اليوم السبت غاراتها الجوية على مدينة رفح المزدحمة بكثافة بعدما أمر نتنياهو قواته "بالاستعداد للعمل" في المدينة الحدودية الجنوبية التي أصبحت آخر معقل للفلسطينيين النازحين.

وأثار الهجوم المزمع على رفح حيث لجأ ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص إدانة من جماعات حقوق الإنسان وواشنطن في حين قال الفلسطينيون إنه لم يعد لديهم مكان يتراجعون إليه، وذلك مع مرور 127 يوما من عمر الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT