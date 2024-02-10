مشاهد من إجلاء القوات الإسرائيلية لنازحين من مدارس العودة شرق خان يونس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة إجلاء القوات الإسرائيلية لنازحين من مدارس العودة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب في وقت سابق النازحين المتواجدين داخل مجمع مدارس العودة شرق مدينة خان يونس بإخلائه.

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس.

وأفاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم، بمقتل 4 فلسطينيين نازحين إلى جنوب قطاع غزة في قصف على ساحات مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 قتيلا و 67611 إصابة منذ بدء الحرب.

دخلت الحرب في غزة يومها الـ127، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT