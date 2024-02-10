ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 28064 قتيلا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 قتيلا و 67611 إصابة منذ بدء الحرب.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و 152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكشفت الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28064 شهيد و 67611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة لليوم الـ 127 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT