مراسل RT: مقتل امرأة برصاص قناصة إسرائيليين أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس

قال مراسل RT فجر يوم السبت إن امرأة لقيت مصرعها برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس بالتزامن مع تجدد الاشتباكات جنوب قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن 6 فلسطينيين من بينهم أطفال قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنطقة حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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وذكر أن القتلى هم عائشة عطية عامر وختام عمر عامر (الغنام) وطارق فضل الغنام والطفل علاء طارق الغنام والطفلتان إليان طارق الغنام وسيلا طارق الغنام.

وأفاد أيضا بأن أكثر من 11 شخصا قتلوا في قصف منزل في حي النصر شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار المراسل إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 18 بالإضافة إلى عشرات الإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل وشقة سكنية وسط وشمال مدينة رفح.

كما قال إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزرابي في أم النصر شمالي رفح ارتفع إلى 12 قتيلا.

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وصرح المراسل بأن الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبناءهما أسامة وأحمد، قتلوا في قصف إسرائيلي طال منزلا يأويهم شمالي رفح.

وأشار في السياق إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرق وشمال مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر أيضا أن دوي الانفجارات الذي سمع في مدينة رفح ناتج عن القصف المدفعي شرق رفح وجنوب مدينة خان يونس.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

المصدر: RT