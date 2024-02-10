 
مباشر

"سرايا القدس" تستهدف حشودا إسرائيلية في محيط منطقة الحاووز غرب خان يونس

أخبار العالم العربي

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyeb

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عن استهداف قوات إسرائيلية وتمركزا للجنود في محيط منطقة الحاووز غرب خان يونس، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس أكدوا تمكنهم من تنفيذ عدد من المهام".

وأضاف البيان: "استهداف قوة صهيونية بقذيفة (RPG) كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أكدت "سرايا القدس"أنها "قصفت تمركزا للجنود بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60، والاشتباك مع الجنود والآليات بالأسلحة الرشاشة وقنابل (برق) المضادة للأفراد".

إقرأ المزيد
احتدام المعارك في خان يونس وغارات إسرائيلية مكثفة على رفح
احتدام المعارك في خان يونس وغارات إسرائيلية مكثفة على رفح

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم أمس الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد
مشاهد من إجلاء القوات الإسرائيلية لنازحين من مدارس العودة شرق خان يونس
مشاهد من إجلاء القوات الإسرائيلية لنازحين من مدارس العودة شرق خان يونس

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ127، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟