"سرايا القدس" تستهدف حشودا إسرائيلية في محيط منطقة الحاووز غرب خان يونس

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عن استهداف قوات إسرائيلية وتمركزا للجنود في محيط منطقة الحاووز غرب خان يونس، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس أكدوا تمكنهم من تنفيذ عدد من المهام".

وأضاف البيان: "استهداف قوة صهيونية بقذيفة (RPG) كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أكدت "سرايا القدس"أنها "قصفت تمركزا للجنود بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60، والاشتباك مع الجنود والآليات بالأسلحة الرشاشة وقنابل (برق) المضادة للأفراد".

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هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم أمس الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ127، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT