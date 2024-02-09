"كتائب القسام" تعلن تصفية 7 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر" شرق خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بلاغ: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

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وأكدت الكتائب أن عناصرها عادوا إلى قواعدهم بعد تنفيذ العملية.

كما أعلنت الكتائب عن قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق عرضت مشاهد من عمليات قنص واستهداف لآليات إسرائيلية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 126 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT