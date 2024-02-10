الشرطة اليونانية تستخدم قنابل الغاز ضد متظاهرين متضامنين مع فلسطين في أثينا (فيديو)

ذكرت صحيفة "نيوز بريك" اليونانية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصين في مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في العاصمة أثينا.

وأوضحت الصحيفة أن "المظاهرة جرت صباح يوم السبت في وسط أثينا، حيث حطم المتظاهرون الأبواب الزجاجية لمطعم ماكدونالدز بعد مناوشات مع الشرطة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصين".

Επεισόδια στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής διαδήλωσης για την Παλαιστίνη pic.twitter.com/sXx0UXWvC9 — flash.gr (@Flashgr_) February 10, 2024

ونظمت المظاهرة من طرف اتحاد العمال الفلسطينيين في اليونان والنقابات العمالية والمنظمات اليسارية مثل حزب العمال الثوري في اليونان.

AP

ورفع عشرات المتظاهرين لافتة تقول: "افرضوا العقوبات والحصار على إسرائيل حتى تنهي الاحتلال"، وهتفوا بشعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف فوري لقصف غزة.

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وأشارت إلى أن "الأحداث بدأت عندما قامت مجموعة من المتظاهرين بإغلاق مدخل مطعم ماكدونالدز على زاوية شارع إرمو وميدان سينتاغما، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت شخصين".

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ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ127، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT