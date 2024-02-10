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الشرطة اليونانية تستخدم قنابل الغاز ضد متظاهرين متضامنين مع فلسطين في أثينا (فيديو)

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الشرطة اليونانية تستخدم قنابل الغاز ضد متظاهرين متضامنين مع فلسطين في أثينا (فيديو)
AP
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ذكرت صحيفة "نيوز بريك" اليونانية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصين في مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في العاصمة أثينا.

وأوضحت الصحيفة أن "المظاهرة جرت صباح يوم السبت في وسط أثينا، حيث حطم المتظاهرون الأبواب الزجاجية لمطعم ماكدونالدز بعد مناوشات مع الشرطة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصين".

ونظمت المظاهرة من طرف اتحاد العمال الفلسطينيين في اليونان والنقابات العمالية والمنظمات اليسارية مثل حزب العمال الثوري في اليونان.

الشرطة اليونانية تستخدم قنابل الغاز ضد متظاهرين متضامنين مع فلسطين في أثينا (فيديو)
AP

ورفع عشرات المتظاهرين لافتة تقول: "افرضوا العقوبات والحصار على إسرائيل حتى تنهي الاحتلال"، وهتفوا بشعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف فوري لقصف غزة.

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وأشارت إلى أن "الأحداث بدأت عندما قامت مجموعة من المتظاهرين بإغلاق مدخل مطعم ماكدونالدز على زاوية شارع إرمو وميدان سينتاغما، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت شخصين".

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المصدر: RT

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