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البيت الأبيض: بايدن وشولتس أكدا التزامهما بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس ضمن القانون الدولي

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البيت الأبيض: بايدن وشولتس أكدا التزامهما بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس ضمن القانون الدولي
AFP
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أكدا التزامهما بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وذلك عقب تصريح لبايدن قال فيه إن الرد الإسرائيلي في غزة مفرط.

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وشولتس ناقشا  الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وأكدا مجددا التزامهم بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي.

وشددا أيضا على ضرورة حماية المدنيين في غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

كما تبادل الجانبان، وفق بيان البيت الأبيض وجهات النظر حول تحديد الظروف لتحقيق سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

وكان بايدن اعتبر خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس أن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس كان ردا "مفرطا".

وأضاف "يعاني العديد من الأبرياء من المجاعة. العديد من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون. يجب أن يتوقف ذلك".

المصدر: RT

 

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