استهدفها بـ 60 صاورخا.. حزب الله ينشر تفاصيل حول قاعدة نفح الإسرائيلية (صور)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني تفاصيل حول ما تضمه قاعدة نفح الإسرائيلية التي استهدفها بـ60 صاروخا.

وقال الحزب إن القاعدة تضم مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474، ‏وعيادة اللواء الإقليمي 474‏، ومعسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77، ومستوى قيادي من فوج المدفعية 209.

وأضاف أنها تتضمن ‏تشكيلات برية من قوام القوات المتدربة في معسكرات الجولان.

كما تضم أيضا مقرا قياديا فرقيا أماميا في حالات الطوارئ وقيادة أمامية لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوري.

وأشار في بيانه إلى أنها تضم محطة اتصالات قيادية وتكتيكية "أفيك رهاف" و"إيتاكس"، بالإضافة إلى مشغل صيانة امامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الآليات المدرعة.‏

وأعلن حزب الله يوم الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بستين صاروخ "كاتيوشيا" في استهداف قال إنه جاء "ردا" على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه بالإضافة للاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان وقالت مراسلتنا إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارات.

وهدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.

وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.

المصدر: RT