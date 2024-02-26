"سرايا القدس" تنعى اثنين من عناصرها قتلا في اشتباكات على الحدود جنوب لبنان (صور)

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" مساء الاثنين، اثنين من مقاتليها قُتلا في اشتباكات على الحدود جنوب لبنان.

وفي بيان لها قالت: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين أحمد محمد حلاوة (33 عاما) "أبو علاء"، حسين وليد عوض ( 28 عاما ) "أبو علي".

وأضافت في بيانها أنهما "من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية".

وتابعت قائلة إنهما "ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي"

وأكدت "سرايا القدس" أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

المصدر: RT