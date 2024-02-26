خطوة مهمة لإعادة التوحيد.. الولايات المتحدة تشيد بإصلاحات السلطة الفلسطينية بعد استقالة رئيس الوزراء

أشادت الولايات المتحدة بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها".

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وأضاف ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتابع قائلا "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية، ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

ورفض ميلر التعليق بشكل مباشر على استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلا "إن الأمر شأن داخلي للفلسطينيين".

والاثنين وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن عباس استقبل اشتية الذي قدم استقالة الحكومة وتبعها إصدار الرئيس عباس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

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وقال اشتيه في مؤتمر صحفي: "لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية".

وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف "أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية".

الدكتور محمد اشتية: فإنَّ عهدي من أجل فلسطين، وحركتنا العظيمة، سيبقى ما بقيت، والنصر لشعبنا، "عشتم، وعاشت فلسطين".

🇵🇸🫡 pic.twitter.com/q7S8s5yqf9 — Mohammad al Jammal (@aljammal94) February 26, 2024

وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

المصدر: وكالات