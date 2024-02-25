أمنيون إسرائيليون: ارتفاع منسوب التوتر قبيل رمضان ومخاوف من عمليات بالقدس والضفة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين إشارتهم إلى ارتفاع منسوب التوتر قبيل شهر رمضان في القدس والضفة الغربية، معربين عن مخاوفهم من هجمات محتملة.

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وقالت قناة INEWS24 إن "التوترات في الضفة الغربية والقدس تزايدت قبيل شهر رمضان حيث أن هناك مخاوف من هجمات وتحديات أمنية لإسرائيل".

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل تأكيدهم أن "الإنذارات بشأن الهجمات تزداد قبل شهر رمضان في منطقة الضفة الغربية والقدس، ما يثير مخاوف من وقوع هجمات في مراكز المدن الإسرائيلية".

وأضاف المسؤولون أنه "لوحظت محاولات متزايدة من قبل نشطاء حماس خارج قطاع غزة ومن قبل إيران لتصعيد الخطاب في الضفة الغربية، فيما تشير التقارير إلى أن الأحداث في غزة تتسم بطابع ديني يحيط بقضية الحرم القدسي"، وفق تعبيرهم.

وبينما دخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، تستمر سياسة الاقنحامات والاعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية فجر كل يوم، لا سيما منذ السابع من أكتوبر، حملات مداهمات واسعة وترهب السكان وتخرب البنى التحتية وتقتل وتعتقل عشرات الفلسطينيين.

المصدر: INEWS24+ RT