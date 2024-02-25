لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /25.02.2024/ محادثات باريس تسجل اختراقا على وقع استمرار القصف

دخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.

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يتبع..