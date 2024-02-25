لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /25.02.2024/ محادثات باريس تسجل اختراقا على وقع استمرار القصف
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دخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.
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يتبع..