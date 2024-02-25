الخصاونة يكشف تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني

كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت لها آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الوطني الأردني، مؤكدا سعي الحكومة إلى كبح هذا التضخم.

وأضاف الخصاونة، اليوم لأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، أن "أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60 من أمريكا وأوروبا".

وأشار الخصاونة إلى أنه "لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع إسرائيل، والحديث عن أي شيء من هذا القبيل هو نسج من الخيال، وهو مزاودة على الأردن".

وشدد على الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى "استمرار المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة".

وتابع الخصاونة: "الموقف الأردني الرسمي والشعبي واضح إزاء الإجرام الحاصل في غزة والضفة الغربية والإجراءات الأحادية (الإسرائيلية) المخالفة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، والدعم الأردني لن يتوقف".

المصدر: RT+وسائل إعلام أردنية