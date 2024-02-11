ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات لغزة (فيديو)

نشرت قناة "المملكة" الأردنية مقطع فيديو يوثق الملك عبد الله الثاني يشارك في الإنزال الجوي الأخير الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مؤخرا إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة شمالي قطاع غزة وذلك استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المملكة نفذت آخر عملية إنزال جوي في السادس من فبراير 2024.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر 2023.

وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة بينها 11 إنزالا جويا، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سيّرت المملكة 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طنا.

المصدر: قناة "المملكة"