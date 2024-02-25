مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة وخان يونس وبيت لاهيا جراء القصف الإسرائيلي

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بمقتل وإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي.

وقالت الوكالة اليوم الأحد: إن "عددا من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس وعلى حي الصبرة في مدينة غزة".

وقتل مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات الإسرائيلية المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة، وفق الوكالة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وقالت مصادر محلية في مدينة بيت لاهيا بالقطاع إنه "تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض".

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب غزة مساء أمس السبت، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: وكالة "وفا"