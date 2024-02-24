اليمن.. المشاهد الأولى للغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة صنعاء (صور + فيديو)
وثقت صور ومقاطع فيديو الغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء فجر يوم الأحد.
حسبنا الله ونعم الوكيل— ابراهيم محمد عامر (@ibrahim_3mer) February 24, 2024
اللهم برداً وسلاماً #صنعاءpic.twitter.com/PzPpgiHKQj
#صنعاء قبل دقائق pic.twitter.com/dv5ugpRI8q— أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) February 24, 2024
صور من الغارات الجوية التي حصلت على صنعاء قبل قليل#صنعاء#اليمن#yemen#sanaapic.twitter.com/g8CULvqscL— بيضاني وافتخر (@iY4HPL2X2BZm0Gz) February 24, 2024
تحليق مكثف ومتواصل وغارات للعدوان الامريكي البريطاني ع مناطق متفرقة بالعاصمة #صنعاء موجوعين pic.twitter.com/V0SsSmHVIH— هلال العفيف (@fyf_hlal) February 24, 2024
جانب من قصف العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء قبل لحظات.— فؤاد مختار الاهدل (@FuadMokhtar22) February 24, 2024
عملياتنا مستمره ضد العدو الصهيوني رغم كل هذه الغارات. حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن #غزةpic.twitter.com/uwhAzDhVgF
عدوان امريكي بريطاني على العاصمه صنعاء#صنعاءpic.twitter.com/a5t01xCCMj— محمد علي اليريسي 🇾🇪 (@moka21000) February 24, 2024
جانب من قصف العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء قبل لحظات.— فؤاد مختار الاهدل (@FuadMokhtar22) February 24, 2024
عملياتنا مستمره ضد العدو الصهيوني رغم كل هذه الغارات. حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن #غزةpic.twitter.com/uwhAzDhVgF
وقال مراسل RT في اليمن فجر الأحد إن انفجارات هزت العاصمة صنعاء.
وأضاف المراسل أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عنيفة، مشيرا إلى أن تحليقا مستمرا للمقاتلات الحربية شوهد في الأجواء اليمنية.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الغارات استهدفت مناطق الحصبة وعطان والنهدين وجبل خشم البكرة شرقي العاصمة صنعاء، وكذا جبل ضين في محافظة عمران وضواحي مدينة الحديدة.
وأفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء بسماع دوي انفجار عنيف في أرجاء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.
الان ضرب على صنعاء ...العين هيه بالعين pic.twitter.com/lbe1EY1e5J— ابو عمار الشرفي (@AhmedAlsha52660) February 24, 2024
المصدر: RT + منصة "X"