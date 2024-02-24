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اليمن.. المشاهد الأولى للغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة صنعاء (صور + فيديو)

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اليمن.. المشاهد الأولى للغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة صنعاء (صور + فيديو)
RT
المشاهد الأولى للغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة صنعاء
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وثقت صور ومقاطع فيديو الغارات العنيفة التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء فجر يوم الأحد.

وقال مراسل RT في اليمن فجر الأحد إن انفجارات هزت العاصمة صنعاء.

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وأضاف المراسل أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عنيفة، مشيرا إلى أن تحليقا مستمرا للمقاتلات الحربية شوهد في الأجواء اليمنية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الغارات استهدفت مناطق الحصبة وعطان والنهدين وجبل خشم البكرة شرقي العاصمة صنعاء، وكذا جبل ضين في محافظة عمران وضواحي مدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء بسماع دوي انفجار عنيف في أرجاء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

المصدر: RT + منصة "X"

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