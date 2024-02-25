الخارجية الإسرائيلية: رجل أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء يوم الأحد إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن.

وأفادت الخارجية بأنه لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وذكرت صحيفة "The Hill" نقلا عن إدارة الإطفاء بالمنطقة أن رجلا أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، حيث عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة على الرجل خارج السفارة مصابا بحروق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وقالت إن الشخص الذي أضرم النار في جسده لم يكن معروفا لدى السفارة.

من جهتها، أوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن الرجل وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي.

Van Ness area road closures after an incident at the Israeli embassy in Washington DC. pic.twitter.com/2NkQlLl2Yp — Sarakshi Rai (@Sarakshi) February 25, 2024

דיווחים בארה"ב: אדם הצית עצמו מחוץ למבנה שגרירות ישראל בוושינגטון; משרד החוץ - "הפרטים בבדיקה" @barakbetpic.twitter.com/rsRyJA8IiI — גלצ (@GLZRadio) February 25, 2024

المصدر: RT + وسائل إعلام