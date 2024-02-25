حزب الله اللبناني ينعى "فداء" (صورة)

نعى "حزب الله" اللبناني يوم الأحد أحد عناصره الذي قتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كريم ناصر "فداء".

وأفاد الحزب بأن علي كريم ناصر من مواليد 1989 من بلدة حداثا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت 3 غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

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وجددت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة حولا الحدودية وأطراف بلدات كفرحمام وراشيا الفخار وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان وأطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وقالت مراسلتنا إن رشقات رشاشة غزيرة مصدرها مستوطنة المطلة أطلقت باتجاه الأحياء السكنية لبلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية في منطقة العرقوب فوق حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية في أجواء منطقة الوزاني.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.

المصدر: RT