صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29692 شخصا، مؤكدة ارتكاب الجيش الإسرائيلي "مجازر جديدة ضد العائلات" في غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و 131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ومنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأوضحت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29692 شهيدا و 69879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT