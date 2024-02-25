انتشال 23 جثمانا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، منذ صباح اليوم، جثامين 23 شخصا، من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهدت المناطق الغربية لمدينة خان يونس وحي الصبرة في مدينة غزة اليوم تجددا للقصف المدفعي الإسرائيلي. فيما شهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بمقتل وإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء جعفاتي وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 578.

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ويتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT