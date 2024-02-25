"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع لتجمعات الجيش الإسرائيلي بالمنارة والمالكية

أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، استهداف مقاتليه لمبنى تجمع الجيش الإسرائيلي في موقع المنارة ومبنيين بموقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات تؤكد "تحقيق إصابات ‏مباشرة في استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بموقع المنارة، ومبنيين بموقع المالكية".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35‌‎ ‎ من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة". ‏

كما أكد في بيان آخر: "ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، ‌‎استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50‌‌‎ ‎ من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة ‏مباشرة". ‌‏

هذا وأفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت 3 غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما جددت مدفعية الجيش الإسرائيلي اليوم قصف أطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات كفرحمام وراشيا الفخار وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وأطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب.

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وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.

المصدر: RT