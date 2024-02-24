"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا إسرائيليا مهما ومواقع تجمع للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء يوم السبت، استهداف مقاتليه لمبنى تجمع الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، وثكنة زرعيت، ومقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة تؤكد استهدافه "مبنى يتموضع فيه الجنود ‌الإسرائيليين في موقع المالكية، وثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان، ومقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا‏".

وأوضح في بيان: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا بلدة بليدا،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎ 17:00‎من السبت 24-02-2024 مبنى يتموضع فيه جنود ‌‏العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف حزب الله في بيان: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخاصة في بلدة عيتا الشعب،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأكد في بيان آخر: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا في بلدة برعشيت،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎من 9:00 من مساء يوم السبت 24-02-2024 مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا‏".

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هذا واستهدف "حزب الله" في وقت سابق، التجمعات العسكرية الإسرائيلية في تلة الكوبرا، وموقع ‏رويسات ‏العلم وثكنة ‏زبدين.

وكانت مراسلة RT في لبنان أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر يوم السبت 3 غارات بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.

المصدر: RT