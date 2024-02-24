الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق لبنانية

أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق لبنانية بالقطاع الغربي، كما تعرضت بعض المناطق للقصف من المدفعية الإسرائيلية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي.

كما شن غارة على بلدة مروحين في القطاع الغربي

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة رب ثلاثين الحدودية.

وتشهد المناطق الحدودية بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان تبادلا يوميا لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.

المواجهة التي بدأت بين الجانبين منذ أن شهدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مسارا متصاعدا من حيث الأسلحة المستخدمة والمناطق المستهدفة.

ويرفض حزب الله اللبناني كافة الوساطات الدولية التي تطالبه بوقف التصعيد، ويشترط لتحقيق ذلك إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بشكل كامل.

المصدر: RT