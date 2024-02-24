"حزب الله" اللبناني يستهدف ثكنة ومواقع تجمع للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، استهداف مقاتليه للتجمعات العسكرية الإسرائيلية في تلة الكوبرا، وموقع ‏رويسات ‏العلم وثكنة ‏زبدين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا وموقع ‏رويسات ‏العلم، وثكنة ‏زبدين".

وأوضح في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم السبت 24-02-2024 موقع ‏رويسات ‏العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأكد في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

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وكانت مراسلة RT في لبنان أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر يوم السبت 3 غارات بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية، من تداعيات الحرب.

المصدر: RT