تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

أفادت مراسلتنا، اليوم السبت، بتجدد القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا.

إقرأ المزيد

وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابه إصابة مباشرة.

في غضون ذلك، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا استهدف أطراف بلدات الضهيرة وطيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي، جنوب لبنان

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة من مستوطنة المطلة باتجاه تلة الحمامص ومرج الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة كفركلا الحدودية تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية طلعات متتالية في أجواء المنطقة الحدودية من جنوب لبنان وغارات وهمية بين الحين والآخر على مستوى متوسط.

وكانت مراسلة RT في لبنان أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر يوم السبت 3 غارات بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأضافت المراسلة أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة وهمية وخرق جدار الصوت فوق مناطق الساحل اللبناني والزهراني ومنطقة الناعمة على أطراف بيروت.

وأشارت إلى أن ذلك أثار الخوف في صفوف المواطنين اللبنانيين في الجنوب وبيروت.

المصدر: RT