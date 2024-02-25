"كتائب المجاهدين" و"سرايا القدس" تبث مشاهد قنص 6 جنود إسرائيليين غرب مدينة خان يونس (فيديو)

بثت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" يوم الأحد مشاهد من عملية قنص 6 جنود إسرائيليين في غزة.

وقالت "كتائب المجاهدين" و"سرايا القدس" إنهما نفذا عملية نوعية بقنص 6 جنود إسرائيليين كانوا يعتلون آلياتهم بمحيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29692 قتيلا و69879 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 578 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود ومنهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي

المصدر: RT