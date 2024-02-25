كاميرون مهددا الحوثيين: سندعم أقوالنا بالأفعال

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، أن بلاده نفذت بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

إقرأ المزيد

وقال كاميرون إن "الحوثيين يواصلون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر رغم التحذيرات وسندعم أقوالنا بالأفعال".

يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم أن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير 2024، لكن الولايات المتحدة تنفذ أيضا ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف السفن وكذلك الأسلحة التي كانت معدة للإطلاق.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت عقب الضربات المشتركة على 18 هدفا للحوثيين، أن جماعة "أنصار الله" ستواصل مواجهة ردود على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها في إطار تضامها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: وكالات