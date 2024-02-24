وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون "يتحملون عواقب" هجماتهم

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت عقب ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على 18 هدفا للحوثيين، أن جماعة "أنصار الله" ستواصل مواجهة ردود على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر.

وقال أوستن في بيان إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

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وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم الأحد أن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

وذكر البنتاغون أن قصف مواقع للحوثيين جاء ردا على التصعيد الأخير في الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير 2024، لكن الولايات المتحدة تنفذ أيضا ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف السفن وكذلك الأسلحة التي كانت معدة للإطلاق.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

المصدر: ا ف ب