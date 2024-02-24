الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط أمريكية في خليج عدن وسفنا حربية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، وعدد من السفن الحربية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.

وقال الحوثيون في بيان: "استجابة لنداءات شعبنا اليمني العظيم في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعونِ الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة نفطية "TORM THOR" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

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وأضافوا: "وقام سلاح الجو المسير باستهداف عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة".

وأكد الحوثيون أنهم سيواجهون "التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل أبناء الشعب اليمني العظيم مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأن عملياتها العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT