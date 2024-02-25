قناة "13" العبرية: نتنياهو يوبّخ رئيس الموساد بعد عودته من باريس ويطالبه بتشدد أكثر

قالت قناة "13" العبرية مساء يوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبّخ رئيس الموساد دافيد برنياع بعد عودته من باريس.

وذكرت القناة العبرية أن بنيامين نتنياهو طالب بموقف إسرائيلي أكثر تشدّدا في المفاوضات.

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من جهتها أفادت القناة "12" بأن نتنياهو طلب نقل كبار الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطر.

وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس الموساد والشين بيت ومخابرات الجيش الإسرائيلي، عاد إلى تل أبيب وسيقدم إحاطة لمجلس الوزراء الحربي.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة محادثات لبحث التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وهدنة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكانت حكومة الحرب في إسرائيل وافقت على إرسال وفد إلى باريس للمشاركة بالمحادثات برئاسة ديفيد برنياع رئيس الموساد، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في هذا السياق، إن قرار الحكومة من المحتمل أنه يشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن التقدم في الاتفاق لا يزال ممكنا، وسط تقارير تفيد بأن حركة حماس قد تكون على استعداد لتخفيف المطالب.

وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 أكتوبر في غزة.

وشارك في المحادثات مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

المصدر: وسائل إعلام عبرية