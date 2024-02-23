القناة 12: الوفد الإسرائيلي غادر إلى باريس لاستئناف محادثات الأسرى

أفادت القناة 12 اليوم الجمعة بأن الوفد الإسرائيلي غادر إلى باريس لاستئناف المحادثات حول إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

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وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المجلس الحربي الإسرائيلي وافق هذه الليلة على إرسال مفاوضين بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى العاصمة الفرنسية الجمعة، وسط تقارير تفيد بأن حماس خففت من مطالبها، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن "مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت لصالح إرسال وفد إلى فرنسا يوم الجمعة لإجراء محادثات عالية المخاطر بشأن صفقة الرهائن والهدنة المصاحبة للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة".

ولفتت إلى أن القرار من المحتمل أنه يشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن التقدم في الاتفاق بعيد المنال حتى الآن لا يزال ممكنا، وسط تقارير تفيد بأن حركة حماس قد تكون على استعداد لتخفيف المطالب التي رفضتها تل أبيب.

وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 أكتوبر في غزة.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أفاد بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيتوجه إلى باريس الجمعة للقاء مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل للتفاوض حول قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية