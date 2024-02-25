حزب الله يعرض مشاهد من عملية استهداف مواقع ونقاط تموضع إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف مواقع ونقاط تموضع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الإعلام الحربي إنه استهدف منزلا فيه جنود إسرائيليون بمستوطنة المالكية.

وأضاف أنه قصف ثكنة زرعيت وموقع المالكية، مشيرا إلى أن عمليات الاستهداف تمت في الـ24 من فبراير.

هذا، وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف ‏تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة.

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كما استهدفت المقاومة مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون ‫في مستوطنة المالكية ردا على الاعتداءات.

وأفادت أيضا أنها قصفت مبنى يتموضع فيه جنود في مستوطنة المنارة ردا على الاعتداءات على القرى اللبنانية وآخرها بليدا.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29692 قتيلا و69879 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT