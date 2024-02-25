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هيئة البث الإسرائيلية: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه

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هيئة البث الإسرائيلية: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه
AFP
البيت الأبيض
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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه.

وفي 1 فبراير 2024 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

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وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في أوائل ديسمبر 2023 على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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