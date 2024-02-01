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بايدن يوقع على مرسوم يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

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بايدن يوقع على مرسوم يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
AP Andrew Harnik
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي بهذا الصدد، نشره البيت الأبيض يوم الخميس، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

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وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

المصدر: تاس

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