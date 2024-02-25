مستوطنون يهدمون منشآت زراعية ويسرقون الأغنام بالضفة الغربية (صور)

هدم مستوطنون منشآت زراعية للفلسطينيين على أراضي ترقوميا بالخليل بالضفة الغربية، بينما قامت مجموعة أخرى بسرقة المواشي من تجمع عرب المليحات شمال أريحا، وفق موقع "عرب 48".

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن "مجموعة من المستعمرين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات".

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية، وفق ما أفاد الموقع.

وتشير الإحصاءات إلى أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.

المصدر: "عرب 48"+وسائل إعلام فلسطينية