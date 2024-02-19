مستوطنون يهاجمون قرية برقة في نابلس ويحرقون منزلين ومركبتين (فيديو)

أفادت وكالة "وفا" بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أحرقت مساء اليوم الاثنين منزلين ومركبتين في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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ووفقا للوكالة قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق ممتلكات الفلسطينيين بحماية من القوات الإسرائيلية، حيث هاجموا منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه بزجاجات حارقة ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان، كما أحرقوا منزل المواطن جمال رضا ومركبته.

وأضافت لوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وأغلقت عددا من الطرق الواصلة بينها وبين بلدة سبسطية، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها، فيما انتشر عشرات الجنود والمستوطنين في المنطقة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير "تهديد للمواطنين"، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت القوات الإسرائيلية من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة حسبما أفادت وكالة "وفا".

المصدر: وفا + RT