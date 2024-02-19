الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر محلية بأن "عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة، واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين، كما حاصر حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية".

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير "تهديد للمواطنين"، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت القوات الإسرائيلية من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة حسبما أفادت وكالة "وفا".

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في المدينة واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون أن يبلغ عن أي اصابات، كما اقتحم الاحتلال عددا من المنازل في الحي ولم يبلغ عن اعتقالات".

واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية كوبر شمال رام الله وداهم الجنود عددا من منازل الأسرى المحررين ودمروا محتوياتها.

وأفادت مصادر في بلدة ريما شمال غرب رام الله، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهم منزلا، واعتقل المواطن محمد مبتسم الريماوي ونجله يحيى.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة "وفا"+RT